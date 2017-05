Trump niega haber tratado de interferir en la investigación sobre Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy rotundamente haber tratado de interferir en la investigación del FBI sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales de noviembre pasado, donde venció a la demócrata Hillary Clinton.

Preguntado durante una rueda de prensa junto a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, sobre si trató de poner fin a esas investigaciones, Trump fue rotundo y cortante respondió “no”, y pidió la siguiente pregunta.

“Incluso mis enemigos han dicho que no hay colusión. No hay colusión, Rusia está bien”, dijo Trump respecto a las investigaciones sobre la posible coordinación de su campaña con el Kremlin para perjudicar a la exsecretaria de Estado.

Cualquier sugerencia de un posible mal proceder al respecto fue calificada por el mandatario como “totalmente ridícula”.

El presidente dijo respetar el nombramiento del fiscal especial para dicha investigación, Robert Mueller, pero consideró que su designación “divide” al país, es “una caza de brujas” y distrae de otras cuestiones en las que debería estar trabajando Estados Unidos.

“Respeto el movimiento, pero toda esta cosa ha sido una caza de brujas”, aseveró frente a la prensa.

El fiscal general adjunto del país, Rod Rosenstein, anunció este miércoles el nombramiento de Muller para supervisar la pesquisa sobre la intrusión rusa y los “asuntos relacionados”, en una aparente referencia a los posibles lazos entre la campaña de Trump y el Kremlin.

“Mi decisión no es un hallazgo de que se han cometido delitos o de que una acusación está garantizada. No he llegado a semejante determinación”, explicó Rosenstein.

“Lo que he determinado -precisó- es que, en base a circunstancias únicas, el interés público requiere que ponga esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerza una cierta independencia de la cadena normal de mando”.

Nuevo fiscal, ex director del FBI

El nuevo fiscal especial dirigió el Buró Federal de Investigación (FBI) durante doce años bajo las presidencias del republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama, hasta su retirada en 2013.

A Mueller le sucedió como director del FBI James Comey, quien fue destituido por el presidente Trump la semana pasada, una decisión que desató una tormenta política en Washington.

