Así "arruinó" Justin Trudeau la foto de graduación de estos estudiantes

Unos estudiantes de preparatoria se preparaban para tomar la foto del baile de graduación en Vancouver cuando sorpresivamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, apareció corriendo detrás de ellos.

Al principio los estudiantes no le reconocieron, pero después por lo que muestran las fotos, Justin Trudeau fue invitado a unirse a la sesión de fotos que quedó como un épico momento.

Algunos usuarios en redes sociales aplaudieron la actitud de Trudeau quien no iba acompañado de agentes de seguridad y hacía deporte como cualquier ciudadano demostrando su sencillez.

Sin embargo, no a todos les pareció una buena idea pues pareció un montaje para elevar la popularidad del mandatario.

Hubo personas que opinaron que se trató de un montaje ya que quien tomó las fotografías fue Adam Scotti, el fotógrafo oficial de Trudeau, queriendo parecer este encuentro como un momento casual.

@BreannaCTV @DougieDiggles Opportunistic, @JustinTrudeau running w/ his photographer following him for opportunistic propaganda pictures to share with media is staged.

— freedomofthought (@LeftWingApathy) May 20, 2017