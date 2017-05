VIDEO: Se registran dos explosiones en un estadio de Manchester

Dos fuertes explosiones se registraron la tarde de este lunes dentro del estadio Manchester Arena, en Londres, en donde la cantante de pop estadounidense Ariana Grande se presentaría.

Debido a los estallidos, los asistentes salieron inmediatamente de la zona al escuchar los ruidos.

La Policía de Manchester y los servicios de emergencia de Londres arribaron al lugar para iniciar los primeros trabajos de investigación, y llamaron a la población a mantenerse alejada del Manchester Arena.

Emergency services responding to serious incident at Manchester Arena. Avoid the area. More details will follow as soon as available

