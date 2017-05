Mujer relata en Facebook su secuestro y violación

Daniela Ameri, una joven de Buenos Aires, Argentina, fue drogada, secuestrada y violada por un grupo de hombres en la localidad de Villa España el 5 de mayo pasado.

La mujer de 32 años relató su historia a través de Facebook cómo fue privada de su libertad y abusada sexualmente luego de salir a comprar una cerveza.

“Lo voy a contar por mí y por todas”, señaló Ameri al narrar que todo comenzó cuando salió a la tienda cerca de su casa en Villa España a comprar bebidas alcohólicas, pues su novio se encontraba con ella y su hijo ya estaba dormido, por lo que decidió ir sola.

A continuación el relato completo que Ameri compartió:

“Lo voy a contar por mi y por todas… no quiero lástima de nadie… pero no quiero que quede impune… lo cuento cómo puedo sin dejar de temblar pero con más fuerzas que nunca.

Era el día previo al paro general… estaba de novia hacía dos meses… me había comprado mis patines nuevos y estaba feliz arreglándolos porque al día siguiente los estrenaba… invite a mi novio a cenar con mi nene… nos tomamos dos cervezas… a eso de la una y media le digo “voy a comprar otra ya que Álvaro se durmió”, bueno me dijo.

Salí sin celular ni documentos, sólo las llaves y la plata justa. Llegué al garage (un garage literalmente, que venden cerveza y conocen los del barrio, yo me había enterado hace poco y había ido dos o tres veces frente a la terminal de colectivos y a 4 cuadras de mi casa) y le pedí por favor si me dejaban pasar al baño… fui… cuándo salgo me dan la cerveza abierta y se me acerca un viejo con un cigarrillo, me dice “sentáte toma un trago te fumas un pucho y te vas” para mi fue normal, siempre tengo buena onda con la gente.

A los dos tragos me empecé a marear, no veía, escuchaba que se me acercaban a hablar pero no veía. Flashes de choferes con la ropa de la linea, el tipo canoso, etc. me dicen “te vamos a llevar a pasear“. Me acuerdo que me caí arriba de un auto azul, estaba en una casa, había varios hombres, me acuerdo de paredes verdes, de estar en una cama y que entraban de a dos.

Me decían “te gusta puta?”. Me desperté sólo con mi remera. Encontré mi calza y las zapatillas, no estaba mi bombacha ni una de mis medias. Estaba sola. Salí corriendo por un pasillo hasta el frente de la casa pidiendo que me llevaran a ver a mi hijo. Había un cuarto adelante. Escuché voces de hombres que me decían que entre a tomar una cerveza y yo me puse a llorar.

Salió uno, me subieron a una moto y me preguntó donde vivía. Me dejó a la vuelta de mi casa, corrí hasta la puerta y una vecina me vio y apareció el patrullero. No podía dejar de vomitar lo que no tenía en el estómago.

Náuseas constantes. Declaré. Me llevaron a hacer el peritaje donde el supuesto médico me trató muy mal. No había luz, Le dijo a mi hermana y a la policía que “a ver si las mujeres sirven para algo” y las mandó a hacer sobres con papel de la fotocopiadora para poner las muestras.

Me sacó fotos de mis genitales y me las mostró (hasta ese momento no había caído de la violación y ver eso me marcó de por vida) como para completar se llevo a mi hermana a la cocina y le pidió el teléfono.

Me dieron la medicación porque mi hermana insistió en que me llevaran al hospital. No me revisó ningún ginecólogo a pesar de que me moría de dolor y todavía lo tengo. Mi novio se borró, hizo la denuncia a las 9 de la mañana… Hoy fui a buscar mi causa y no están las fotos que me sacaron y dice que tenia un grado 2 de alcohol en sangre cuando nadie me hizo ningún test. Tengo mucho miedo porque me acuerdo que me trajeron cerca de mi casa.

Tengo miedo porque estoy sola con mi nene todo el día. Tengo miedo porque se que no va a pasar nada. Tengo miedo porque le puede pasar a otra. Las primeras semanas no podía salir por los ataques de pánico. Ahora estoy medicada.

Recién el 6 de noviembre van a hacer el peritaje sobre la ropa e hisopados No pude llorar todavía. No puedo”.

