Bromas y la

Melania Trump está siendo protagonista en su primera gira como primera dama de Estados Unidos por algunos gestos hacia su marido, el presidente Donald Trump, que se han interpretado como desplantes y por haber hecho famosa la “potizza”, un tradicional dulce de Eslovenia, su país de origen.

Desconocida totalmente para los periodistas que acompañan a los Trump en su debut internacional, cuando el papa Francisco preguntó hoy a Melania en el Vaticano si “le da de comer potizza” a su marido todos creyeron entender que estaban hablando de “pizza”.

“Sí, delicioso”, respondió al papa una sorprendida Melania, que después pidió al pontífice argentino que bendijese un rosario que tenía entre sus manos.

La “potizza”, un dulce esloveno que se prepara con una masa fermentada con levadura y se puede comer con diversos tipos de relleno, aunque el más habitual es con nueces, avellanas, semillas de amapola, queso y estragón, puso así la nota de color en el encuentro formal del papa con los Trump y la delegación estadounidense.

Aquí imágenes del encuentro, las cuales también destacaron en redes sociales por la expresión facial del Sumo Pontífice









Publicidad









Melania Trump, tras los pasos de la Princesa Diana y la Madre Teresa de Calcuta

Melania Trump acudió a la audiencia papal en el Vaticano, y siguiendo el protocolo, vistió de negro, con el pelo recogido y mantilla corta de encaje, al igual que Ivanka, hija mayor y asesora del presidente, igualmente de negro y con velo de tul.

Además de acompañar a su marido en algunos actos, Melania Trump también ha realizado varias actividades en solitario durante la gira.

Hoy en Roma la visitó en solitario el hospital pediátrico Bambino Gesù, donde conversó con un grupo de entre 15 y 20 menores ingresados, se hizo fotos con ellos y pintó varios dibujos.

Antes de marcharse de la ludoteca del centro, firmó un libro y dejó un mensaje en inglés: “Great visiting you. Stay strong and positive. Much love” (“Gran visita. Sed fuertes y positivos. Mucho amor”), unas palabras que acompañó de una flor y de un corazón.

Según la Casa Blanca, Melania escribió personalmente al papa para pedirle poder visitar ese hospital, al que también acudieron en su día la fallecida Diana, princesa de Gales, y la Madre Teresa

En Publimetro TV