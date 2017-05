Trump agradece la

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció la “cálida recepción” que le dieron al llegar a Bruselas, Bélgica, donde desde hace horas han ocurrido una serie de manifestaciones en su contra.

Miles de personas se manifestaron este miércoles contra la cumbre de la OTAN que se celebrará este jueves y en protesta por la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en Bélgica.

Amnistía Internacional (AI), el movimiento Stop NATO y una decena más de organizaciones convocaron una marcha de protesta que reunió en la capital belga a miles de manifestantes en un recorrido circular desde la estación del Norte hasta el centro de la ciudad.

Thank you for the warm welcome to Brussels, Belgium this afternoon! https://t.co/1AvYSameD4

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2017