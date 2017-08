Futuro de dreamers aún es incierto: Trump anunciará fin de DACA

Mientras en medios de comunicación surge información sobre el final del programa DACA, de protección a jóvenes migrantes, la Casa Blanca aún no pone fecha al fin del apoyo a los dreamers.

Este jueves, la cadena conservadora Fox News aseguró tener información exclusiva sobre el anuncio del fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Fue implementado por el ex presidente Barack Obama y tiene como objetivo proteger a casi 600 mil niños y adolescentes que fueron llevados como migrantes a Estados Unidos de una eventual deportación.

De acuerdo con la cadena, de las únicas que gozan del beneplácito y cercanía del mandatario, el anuncio será realizado este viernes.

Sin embargo, en la rueda de prensa diaria, Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, aseguró que aún no hay algo definitivo al respecto. "Aún no se ha tomado una decisión", dijo y añadió que tampoco se ha establecido una fecha.

White House Press Secretary Sarah Sanders says a final decision has not be made on DACA. https://t.co/UfziwQgmtV pic.twitter.com/zUltcn4YFk

— This Week (@ThisWeekABC) August 31, 2017