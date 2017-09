Una vez más, Melania Trump utiliza tacones para ir a la zona de inundaciones en Texas

A pesar de las críticas de hace unos días, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, volvió a utilizar tacones en su viaje hacia Houston, Texas; donde el presidente Trump visitará a las víctimas del huracán Harvey.

Cerca de las 8:30 AM, hora de la Ciudad de México, la pareja presidencial partió de la Casa Blanca hacia la base aérea Andrews, donde salió el Air Force One rumbo a Houston. En su camino hacia el helicóptero que les llevó desde el 1700 de la Avenida Pennsylvania hacia la base militar, la primera dama utilizó Stilettos.

Esta semana se informó que Donald Trump donará un millón de dólares para los damnificados en Houston y Luisiana; una cifra que también ha sido criticada por la oposición.

Departing for Texas and Louisiana with @FLOTUS Melania right now @JBA_NAFW. We will see you soon. America is with you! pic.twitter.com/z3bHVdJVPr

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2017