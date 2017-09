Procesan e impiden salida de Venezuela a Lilian Tintori, esposa de opositor

A Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, le fue abierto un proceso judicial luego que la policía venezolana le decomisara una importante suma de dinero que llevaba en un automóvil propiedad de su familia, anunció el viernes la activista por los derechos humanos.

Tintori, quien está embarazada de su tercer hijo, dijo en un video que difundió en su cuenta de Twitter que, tras declarar en la policía judicial por el caso de los 200 millones de bolívares en efectivo (unos 61.500 dólares a la más baja de las tres tasas de cambio oficiales y 10.000 dólares a la tasa del mercado negro) que le incautaron esta semana, recibió una citación de un tribunal capitalino al que deberá acudir en condición de imputada. Fue citada para declarar el 5 de septiembre.

“Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay. No es un delito tener dinero en efectivo”, dijo la activista, quien días atrás explicó que iba a emplear la suma incautada en la atención médica de su abuela de 100 años, que está hospitalizada hace días.

A la opositora también se le impidió salir de Venezuela y se le recogió el pasaporte. Así lo denunció en sus cuentas de redes sociales, donde señaló que estaba por realizar una gira internacional "muy importante".

#URGENTE Me acaban de prohibir de salida del país. La dictadura lo que quiere es impedir que hagamos una gira internacional muy importante pic.twitter.com/3W4I5aBj79 — Lilian Tintori (@liliantintori) September 2, 2017

Tintori tenía previsto viajar el fin de semana a Europa para sostener reuniones con el presidente francés Emmanuel Macron; la canciller de Alemania, Angela Merkel; la primera ministra británica Theresa May, y el presidente español Mariano Rajoy, indicaron a The Associated Press dos personas cercanas a la activista que hablaron a condición de guardar el anonimato porque temen represalias del gobierno.

