EU usará armas nucleares contra Norcorea si es necesario, advierte Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, indicó en una llamada telefónica con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que Estados Unidos está preparado para usar armas nucleares contra Corea del Norte en caso de ser necesario, de acuerdo con el medio RT.

Después de la última prueba nuclear hecha por el país asiático, Trump advirtió por medio de su cuenta de Twitter que evalúa suspender el comercio con cualquier país que haga negocios con Norcorea, pues sus acciones son muy hostiles y peligrosas para EU

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017