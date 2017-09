Ante incertidumbre por DACA, Trump pide al Congreso 'prepararse para hacer su trabajo'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso que se prepare para "hacer su trabajo" con el programa DACA, que ha protegido de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados, conocidos como "dreamers", y cuyo futuro será decidido hoy por el Gobierno estadounidense.

Congress, get ready to do your job – DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017