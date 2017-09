En EU aunque tengas DACA tienes todo y nada: dreamer mexicano

Luego de darse a conocer la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al plan migratorio Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que ha protegido de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados, muchos de ellos ya están pensando en las medidas a tomar si es que el mandatario cumple con su promesa.

Tal es el caso de Kevin Orestes Bueno González, un dreamer originario de Chihuahua quien debido a las políticas de Trump decidió regresar a México para tener mejores oportunidades de desarrollo.

En una entrevista con Publimetro, el dreamer mexicano contó su experiencia de llegar a un “país muy diferente de como lo había pensando”.

¿Cómo fue que llegaste a Estados Unidos?

–Me fui antes de cumplir los cuatro años, me llevaron a Colorado, (Washington) y toda mi vida estuve estudiando, hablando y viviendo la cultura norteamericana hasta que regrese en enero a Monterrey, cuando Trump asumió la Presidencia. Logré conseguir una beca en la Universidad de Monterrey, pero es algo que buscaba desde que terminé la prepa en EU. Actualmente estudio la carrera de Creación e Innovación de Empresas y voy en segundo semestre.

¿Mientras vivías en EU padeciste discriminación en algún momento?

–Yo creo sí. En Colorado, cuando me gradué de la preparatoria y entré a la universidad, a las personas que no somos norteamericanas nos cobraban como tres veces más del costo normal. En aquel entonces no tenía DACA y sin él se complica todo para estudiar y para trabajar legalmente. Cuando conseguí el DACA, al menos en Colorado, sí bajaron los precios de la universidad. En algunos estados les siguen cobrando.

¿Qué fue lo que más se te complicó al regresar a México?

–Me vine a por una beca del programa ‘Dream in México’. Ellos me ayudaron con todo el proceso para regresar, me consiguieron el 100% de apoyo para estudiar y la residencia. Pero cuando llegue a Monterrey fue otro mundo. A pesar de que hablo español tuve ese shock , no pensé que se me fuera a dificultar. Incluso el cambio de idioma fue complicado porque yo estaba acostumbrado a hablar en inglés. El español lo hablo pero en un nivel de conversación no profesional, batalle poquito con el idioma. Además de la cultura, la economía, el trabajo y los sueldos son muy diferentes en Estados Unidos.

¿Cuál es el sentir de los dreamers por la decisión de Trump?

–En enero, antes de venirme y cuando entró Trump, me sentía como humillado. Te tratan como prisionero cuando en realidad no hiciste nada malo. A nosotros nos llevaron nuestros papás, nosotros no tuvimos la opción de irnos a Estados Unidos, por eso el hecho de que te quiten derechos te hace sentir humillado.

“En Estados Unidos aunque tengas DACA tienes todo pero a la vez no tienes nada porque no tienes la libertad ni de salir del país por miedo a que te lo suspendan".

¿Qué les impide a los dreamers regresar a México?

–A los dreamers les preocupa lo que ven en los medios. En Estados Unidos te muestran la violencia del narco y los asesinatos; muchas veces ves la pobreza de México. La comunidad toma en cuenta esa información para no regresar. Además, los papás de los dreamers se fueron porque no estaban bien económicamente en México. Desde que creces, los papás te dicen que México está mal.

¿Cómo afectó a tu familia tu decisión?

–Cuando tomé la decisión me apoyó, pero mi familia se quedó en EU porque está acostumbrada al estilo de vida de allá. Mis parientes le tienen miedo a México por lo que escuchan por todos lados.

¿Cuál es es tu perspectiva de México ahora que vives aquí?

–Creo que en México si hay oportunidades. Si bien la economía no se compara con la de Estados Unidos, si tienes ganas sí puedes lograr ser exitoso, solo es cosa de buscarle.

¿Planeas regresar a EU?

–Ahora me siento muy bien en México; sin embargo, seguiré buscando mejores oportunidades aquí o en otro lugar. Si puedo regresar a EU lo haré, no tengo ningún resentimiento con ese país.