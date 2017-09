Huracán 'Irma' deja sin mar a Tampa Bay

Efectos del huracán categoría 2 "Irma" ocasionaron que el mar en la bahía de Tampa Bay se secara por completo este domingo.

Videos difundidos en redes sociales muestran como ciudadanos bajan del malecón y caminan sobre lo que era agua, que normalmente es de cuatro pies de altura (1.5 metros).

De acuerdo con expertos, el extraño fenómeno es causado por la fuerza del huracán y la baja presión que succiona el agua hacia el centro de la tormenta.

El mar posteriormente regresará lentamente, aunque se espera que por la tormenta "Irma" Tampa Bay sufra inundaciones.

Por esto, la marejada del ciclón podría causar una elevación del nivel del mar de hasta ocho pies de altura (tres metros); sin embargo, alrededor del 50% de los residentes en esta zona viven en áreas con una altura inferior a los 10 pies. (Con información de Univisión)

Look at Tampa Bay… this AM there were whitecaps. @JaniceDean told me the winds from #irma are pushing the water out @foxandfriends pic.twitter.com/5agY7hG1zC

— Jillian Mele (@jillianmele) September 10, 2017