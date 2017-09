Rusia acusa a EU de estancamiento de las negociaciones entre Israel y Palestina

El canciller ruso Serguei Lavrov acusó hoy a Estados Unidos por el estancamiento de las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos, durante una reunión con su colega saudita, Adel al-Yubeir, con quien también abordó las situaciones en Qatar, Siria, Irak, Yemen y Libia.

“Hay otra causa que debemos nombrar, por el momento Estados Unidos no ha formulado su postura ante el conflicto israelí-palestino, a pesar del envío de un representante especial a la región, la cual ya visitó dos veces”, dijo Lavrov, de visita en Arabia Saudita.

Durante una conferencia de prensa junto con el canciller saudita, Lavrov lamentó que las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes se encuentren actualmente en un “callejón sin salida”, por lo que destacó la importancia de solucionar el conflicto a través del diálogo.

Subrayó que Rusia sigue manteniendo contactos con todas las partes en conflicto y con el representante especial de Washington, Jared Kushner, así como con el gobierno de Israel, según la agencia saudita de noticias SPA.

Asimismo, reafirmó la necesidad de que el Cuarteto para Medio Oriente, integrado por las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, continúe su trabajo y busque vías para resucitar las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos.

Rusia, en calidad de uno de sus integrantes del Cuarteto, está interesada en que ese mecanismo no desaparezca, pues su labor se basa en las decisiones de las Naciones Unidas y los principios formulados en la iniciativa de paz árabe, recordó.

Consideró que “apartarse de ese consenso” de la comunidad internacional resultaría “contraproducente y erróneo”.

Tras una interrupción de tres años, Israel y los palestinos retomaron las negociaciones de paz en julio de 2013, con la mediación de Estados Unidos, sin embargo no se lograron acuerdos debido a que Tel Aviv no estuvo dispuesta a dejar de construir asentamientos judíos en los territorios palestinos.

Por su parte, en la rueda de prensa, el jefe de la diplomacia saudita insistió en encontrar una solución a la crisis diplomática con Qatar, pero espera de Doha una postura clara y seria para normalizar las relaciones.

“Qatar es consciente de lo que tiene que hacer. Queremos que asuma una postura clara y seria para buscar una solución a esta crisis a fin de implementar los principios universalmente reconocidos, a saber, no financiar a los terroristas, no apoyar el extremismo y no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países”, dijo.