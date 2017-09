Confirman "falsa alarma" terrorista en la Sagrada Familia en Barcelona

La policía de Cataluña informó que fue falsa la alarma terrorista que se activó la tarde de este martes en la estación y la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, España.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:50 horas, cuando el Departamento catalán alertó sobre una furgoneta sospechosa que se encontraba estacionada las inmediaciones del lugar.

Inmediatamente la policía de Cataluña activó el operativo antiterrorista entorno de la Sagrada Familia, por lo que desalojó y acordonó la zona para realizar una inspección al vehículo.

Posteriormente, tras realizar las investigaciones correspondientes, las autoridades catalanas informaron que fue una “falsa alarma” y aseguraron que la situación ya fue normalizada.

Finalizadas comprobaciones en Sagrada Família. Se trata d 1 falsa alarma / It is a false alarm. Situation has normalized in Sagrada Família

— Mossos (@mossos) September 12, 2017