Donan más de 60 mil dólares a mexicano víctima de abuso policial en EU

La vida le cambió a un vendedor de hot dogs de origen mexicano, quien trabajaba cerca de la Universidad de California campus Berkeley; después de que el video en el que es víctima de abuso policial trascendió en redes sociales. Usuarios de internet le han donado dinero tras conocer su caso, rebasando los 60 mil dólares.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, al finalizar un partido de fútbol americano en el Memorial Stadium. Beto Matías fue interceptado por policías de la Universidad de California-Berkeley ya que no tenía licencia para realizar sus ventas. Sin embargo, las autoridades comenzaron a revisar su cartera, analizaron algunos de sus documentos y le quitaron 60 dólares que tenía entre sus pertenencias, los cuales no constaba que fueran parte de la venta.

Estas acciones fueron grabadas por Martin Flores, un joven estudiante de la UC Berkeley, quien fue testigo del abuso policial. El oficial le retiró el dinero a Matías, y ante las reiteradas preguntas de Flores, se limitó a responder "No tiene permiso" y "Esto es la ley y orden en acción". Desde que Donald Trump asumió la presidencia, tanto él como Jeff Sessions, fiscal general, han prometido restaurar la "ley y el orden" en Estados Unidos.

Un transeúnte que pasa junto a la escena le grita al oficial que está haciendo un buen trabajo, a lo que este responde "Estoy trabajando para ti".

El video fue publicado por Martin Flores en su cuenta de Facebook, donde fue visto más de 10 millones de veces. Martin Flores ha destacado en redes sociales por su activismo en favor del programa DACA, que protege a jóvenes migrantes quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Universidad de California, ya se investigarán "cuestiones de procedimiento y gestión" en el actuar del oficial identificado como Sean Arenas. Estudiantes ya piden la remoción de su cargo; informó el periódico local Houston Chronicle.

"Les aseguro que el bienestar de los miembros de nuestra comunidad, incluidos los de nuestras comunidades marginadas de color, es lo más importante para nosotros y que estamos profundamente comprometidos con la construcción de un clima de tolerancia, inclusión y diversidad, incluso cuando hacemos cumplir las leyes y políticas ", dijo Scott Biddym vicecanciller de la UC-Berkley.

A través de la plataforma GoFundMe, miles de personas han decidido reunir dinero para apoyar a Beto Matías. Hasta el cierre de esta edición se han reunido más de 60 mil dólares, que de acuerdo a Flores, irán directamente al bolsillo del mexicano.

