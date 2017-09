Mexicano-estadounidense gana elecciones primaria por Consejo de Nueva York

Carlos Menchaca, el primer mexicano-estadounidense en ser votado como miembro del Consejo Municipal de Nueva York, ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata, lo que le permitirá competir para permanecer en su puesto en los comicios generales de la ciudad.

En elecciones celebradas el martes, Menchaca se alzó con 48.6% de los votos, por encima de su más cercano contrincante, Félix Ortiz, con 32.9%.

Menchaca, que fue electo por primera vez en 2013 al Consejo de Nueva York, tendrá ahora que enfrentarse en noviembre al candidato republicano, una competencia que parece sencilla en un distrito que es por completo demócrata. En 2013, Menchaca obtuvo poco más del 90 por ciento de los votos.

Nacido en Texas de padres que emigraron de México, Menchaca representa el distrito 38 en Brooklyn, que abarca no sólo Sunset Park, que es probablemente el mayor enclave de la comunidad mexicana en ese condado neoyorquino, sino un gran segmento de residentes originarios de China.

Su distrito abarca también los vecindarios de Red Hook y partes de Bay Ridge, Bensonhurst, Borough Park, Carroll Gardens, Dyker Heights, Gowanus, Greenwood, South Slope y Windsor Terrace.

En su carrera para permanecer en el Consejo Municipal de Nueva York, Menchaca, quien además es el primer miembro del Consejo de Nueva York abiertamente gay, recibió el respaldo de los diarios The New York Times y The Daily News.

En una entrevista previa con Notimex, Menchaca ofreció ser “la voz de cada familia, no importa de dónde vengan o con quién estén casados y representar las voces de los inmigrantes, de familias trabajadoras y de pequeños negocios que han decidido hacer de Brooklyn su hogar”.

En las elecciones primarias de Nueva York triunfó también, tal como se preveía, el alcalde Bill de Blasio, que se concentrará ahora en sus rivales, una republicana y un independiente. En las elecciones generales, programadas para el martes 7 de noviembre próximo, De Blasio es asimismo ampliamente favorito.

