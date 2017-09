Trump pide al Congreso de EU una rápida aprobación de su reforma fiscal

El presidente de EEUU, Donald Trump, urgió hoy al Congreso a llevar a cabo con rapidez el proceso de aprobación de su plan de reforma fiscal, sobre el que reiteró que contempla el "mayor" recorte de impuestos en la historia del país.

Precisamente este martes por la noche Trump recibió en la Casa Blanca a senadores republicanos y demócratas para abordar el "avance de las prioridades legislativas" de su Gobierno, en particular "los recortes de impuestos para la clase media".

Así lo detalló hoy la Casa Blanca en un comunicado al calificar de "altamente productiva" la reunión de Trump con los senadores.

El presidente "pidió al grupo bipartidista de senadores ayuda para sacar adelante recortes de impuestos para las familias estadounidenses, lo cual es esencial para el crecimiento económico y la prosperidad", sostuvo la Casa Blanca.

Trump ha calificado su plan de reforma fiscal como el mayor desde el de la presidencia de Ronald Reagan en la década de 1980.

La tasa impositiva que pagan las empresas en EEUU actualmente es del 35 % y uno de los ejes de la reforma de Trump es reducirla hasta el 15 %, junto con recortes tributarios para la clase media.

El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, reconoció ayer que la rebaja de la tasa a las empresas prometida por Trump será difícil de lograr, pero reiteró el compromiso de que se reduzca "a un nivel competitivo".

Mnuchin adelantó que se espera presentar la propuesta detallada de reforma fiscal "en las próximas semanas" y que sea aprobada por el Congreso "antes de finales de año".

The approval process for the biggest Tax Cut & Tax Reform package in the history of our country will soon begin. Move fast Congress!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2017