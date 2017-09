Vandalizan estatua de Cristobal Colón en Nueva York

La estatua del almirante Cristóbal Colón que se erige en el emblemático Central Park de Nueva York amaneció hoy con varias pintadas, en medio del debate que ha surgido en la ciudad sobre su posible retirada.

"El odio no va a tolerarse", escribieron con pintura blanca en la base de la estatua ubicada en unos de los costados de Central Park, junto a otra pintada en la que se puede leer "Something is coming" ("Algo está a punto de pasar").