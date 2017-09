Hoteles en Arizona entregaban indocumentados a la policía

Una compañía hotelera es blanco de duras críticas en Phoenix, Arizona, luego de revelarse que entregó a la policía nombres de inmigrantes indocumentados que se hospedaron en sus instalaciones, lo que provocó un número indeterminado de arrestos y deportaciones.

La empresa Motel 6 difundió una disculpa pública y garantizó que ese tipo de acciones de sus empleados no se repetirán, pues ha dado instrucciones para no volver a colaborar con autoridades migratorias. El primero en denunciar el tema fue el semanario Phoenix New Times.