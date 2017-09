Atacan con ácido a turistas norteamericanas en Francia

Cuatro jóvenes turistas estadounidenses fueron atacadas con ácido el domingo en Marsella y la agresora fue arrestada, informaron las autoridades. Las cuatro turistas, todas de poco más de 20 años, fueron hospitalizadas, dos de ellas por shock.

La Fiscalía de Marsella dijo que el ataque ocurrió en la estación Saint Charles, la central de trenes de la ciudad. Dos de las turistas resultaron heridas en el rostro y otra al parecer tiene el ojo lastimado, dijo una portavoz de esa dependencia.

La presunta agresora, una mujer de 41 años, fue detenida, dijo la portavoz, que pidió no ser identificada. No tenía más detalles sobre lo sucedido. No se divulgaron de inmediato las localidades de origen de las turistas.

Marsella es una ciudad sobre la costa del sur de Francia, más cercana a Barcelona que a París.

En un incidente previo en Marsella, el conductor de un vehículo embistió a dos paradas de autobús el mes pasado, matando a una mujer, pero según las autoridades no se trató de terrorismo.

En abril, la policía dijo que frustró un inminente "ataque terrorista" y detuvo a dos presuntos extremistas en Marsella pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. El fiscal de París François Molins dijo a la prensa que los dos sospechosos "estaban dispuestos para llevar a cabo un inminente ataque" en suelo francés.

En enero de 2016, un turco de etnia curda, de 15 años de edad, fue arrestado tras atacar a un maestro judío en una calle de Marsella. Dijo a la policía que cometió el hecho en nombre del grupo Estado Islámico.

