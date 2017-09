Conmociona al mundo tragedia por sismo en México

Medios internacionales como El País, El Mundo, The New York Times, Washington Post, The Guardian y CNN han difundido los derrumbes y los más de 100 muertos que dejó el sismo de 7.1 grados de este jueves en México.

“La ciudad se va a caer, no va aguantar”, es uno de los encabezados del periódico español El Mundo, en donde destaca las decenas de edificios colapsados.

Hasta el momento, información oficial ha registrado 121 muertos: 55 en Morelos, 30 en CDMX, 26 en Puebla, 9 en Edomex y 1 en Oaxaca.

Aquí algunas portadas:























El mundo expresa su apoyo

Los gobiernos de América expresaron su consternación y condolencias a México, al que ofrecieron ayuda tras el fuerte sismo que sacudió este martes al país, el mismo día que se cumplen 32 años del poderoso terremoto que dejó miles de muertos en 1985.

Los gobernantes de distintas naciones ofrecieron su apoyo tras la muerte de más de un centenar de personas en los estados de Morelos, México y Puebla por el terremoto de magnitud 7.1 que azotó el centro del país, dejando más de 30 edificios destruidos en la Ciudad de México.

Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Panamá, Salvador, Honduras, Paraguay, Costa Rica, Argentina y Chile externaron su apoyo tras la tragedia ocurrida esta tarde.