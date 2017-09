'No tendremos otra opción que destruir Corea del Norte': Trump en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó hoy que no habrá otra opción que "destruir totalmente" a Corea del Norte si el régimen de Pyongyang continúa amenazando a su país y a sus aliados.

El mandatario estadounidense insistió en que las pruebas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte "amenazan al mundo entero", al pedir unidad para aislar al régimen de Pyongyang.

Además, fiel a su estilo, Trump utilizó la máxima tribuna de la Organización de las Naciones Unidas para referirse a Kim Jong-un como "Rocket Man"; apodo que le acuñó el fin de semana.

Pres. Trump on North Korea: "Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime." https://t.co/a3VGUhtpiN pic.twitter.com/zHLl83PjLk

Además, en su debut ante la Asamblea General de la ONU, destacó los logros de sus primeros meses de mandato y subrayó: "Vivimos en un tiempo de extraordinaria oportunidad".

En el pleno de las Naciones Unidas destacó su política de "Estados Unidos primero", y dijo que todos los líderes del mundo deberían seguirlo y pensar también en sus propios intereses, aunque sin abandonar la cooperación en ciertos temas.

Pres. Trump at #UNGA: "If it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea." pic.twitter.com/5mwIXCYuv3

— ABC News Politics (@ABCPolitics) September 19, 2017