La ayuda internacional que ha recibido México tras el terremoto 7.1

Poco más de 24 horas después del terremoto magnitud 7.1, que dejó al menos 225 fallecidos y cerca de 38 derrumbes solamente en la Ciudad de México, el país ha recibido todo tipo de muestras de ayuda internacional.

A través de un comunicado, la Presidencia de la República informó que el presidente mexicano recibió llamadas de sus homólogos de Estados Unidos, Colombia y del Rey de España.

Estas son algunas de las muestras de apoyo que México ha recibido

"Acabo de hablar con el presidente Peña Nieto, le expresé nuestra solidaridad a nombre de todos los colombianos y le ofrecí toda la ayuda que esté a nuestra disposición, que él necesite", aseguró Juan Manuel Santos en un video difundido en Twitter.

Además, las compañías Claro y Movistar informaron hoy a sus usuarios en Colombia que podrán comunicarse gratis con sus familiares y amigos en México. "Con esta iniciativa, buscamos contribuir a que las personas puedan comunicarse con sus seres queridos mientras se normaliza la situación en México. Claro Colombia expresa toda su solidaridad con los damnificados por el terremoto en este país hermano".

También, Colombia ofreció hoy a México el envío inmediato de 30 rescatistas para apoyar las operaciones tras el terremoto que sacudió ayer el centro del país, anunció la canciller, María Ángela Holguín.

La mayor necesidad expresada por las autoridades mexicanas son efectivos de rescate, por lo que Colombia ofreció el envío de 30 rescatistas. "Creo que eso será lo que en el inmediato estaremos mandando a México", dijo Holguín en la sede de Naciones Unidas.

El presidente Trump habló por teléfono con el mandatario de México, declaró a los periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017