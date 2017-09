Panamá confirma muerte de una de sus ciudadanos en sismo de México

“Quiero agradecer a México toda la ayuda que dio, los rescatistas y demás, tratando de buscarla con vida, pero lamentablemente falleció en el siniestro”, expresó Pérez González.

“Yo que estuve en los hechos, en el edificio en el que está mujer panameña falleció, y vi tanta solidaridad humana, un pueblo que tiene que estar orgulloso de sí mismo, y de verdad que muy emocionante, incluso cuando llegaron los rescatistas panameños me emocione mucho, el pueblo mexicano gritaba Viva Panamá, nos aplaudían, nos agradecían, y eso dice mucho de su gente y de su país”, resaltó.

“Quiero agradecerle al pueblo mexicano y a la Secretaría de Relaciones Exteriores la oportunidad de que el pueblo mío y mi país podamos colaborar con ustedes, con un país hermano como el de ustedes, poder ser parte de esta ayuda humanitaria, y expresarle a México el cariño y el aprecio que tenemos nosotros como país, como pueblo y como gobierno”, finalizó.

El embajador de Panamá en México, Manuel Ricardo Pérez González, confirmó la muerte de una ciudadana de su país debido al sismo de 7.1 ocurrido la tarde del pasado martes. En entrevista con Notimex, el diplomático refirió que el nombre de la víctima es Mimi Fergunson, de 55 años de edad, originaria de la Provincia de Chiriquí, Panamá, era ingeniera civil y vivía en la colonia Roma, donde se desplomó un edificio de siete pisos. Explicó que sus familiares arribaron a México el día de ayer para asistir al sepelio que se lleva a cabo en la funeraria Gayosso de Félix Cuevas, ubicada al sur de la ciudad, y posteriormente, a las dos de la tarde habrá una misa y luego el entierro.Puntualizó que durante el movimiento telúrico había varios turistas panameños en la capital mexicana, sin embargo, y por las condiciones no habitables en las que quedó su hotel, se les dio hospedaje en la embajada y en la residencia. Además, “se hizo un call center para localizar a los panameños y se les dio toda la ayuda, y bueno gracias a Dios, a parte de la señora, la comunidad está bien, agradezco a México toda la ayuda”, puntualizó. Refirió que los rescatistas de sus país fueron de los primeros en llegar a la ciudad a apoyar en las labores de rescate "y ya se coordinan, en este momento están trabajando en un edificio aquí en la Ciudad de México, vinieron 32 rescatistas con dos canes a ayudar y estamos para servirles, el señor presidente Juan Carlos Varela Rodríguez, me llamó y me dijo que todo lo que necesite México, estamos a su disposición”. Ante los embates del sismo que dejo varios estragos, destacó que “todos tenemos un sentimiento de tristeza por lo sucedido, por los muertos, pero a su vez es también de un pueblo como el de México, grandioso, un pueblo que se une con gran solidaridad. Es emocionante ver como el pueblo mexicano sale a la calle a dirigir el tránsito, voluntarios con agua, gente que lleva café”.Por otra parte, el funcionario refirió que hasta el momento sólo quedan tres personas en la embajada, y ya se les apoya para que regresen a Panamá, mientras que a otros que viven en la Ciudad de México y que buscan volver a ese país, ya se les gestionan los vuelos.El embajador Pérez González dio el número de su teléfono celular particular para que los panameños que necesiten apoyo por el sismo, 005215555089252, y el número del consulado que opera las 24 horas, 5566799520.