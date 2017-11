Llega árbol para la primera navidad de los Trump en la Casa Blanca

Melania Trump y su hijo Barron recibieron este lunes en la entrada de la Casa Blanca el árbol navideño que lucirá en la residencia presidencial en las próximas fiestas, el primero desde que Donald Trump fue elegido presidente hace un año.

La primera dama y Barron, único hijo que comparte con el presidente, dieron la bienvenida al árbol, cultivado en el estado de Wisconsin, frente al pórtico norte del edificio junto a Barron, adonde llegó cargado en un carro tirado por un caballo.

El abeto balsámico, de casi seis metros de altura y elegido al ganar el concurso de la Asociación Nacional del Árbol de Navidad que se celebra desde 1966 para seleccionar el mejor ejemplar para la Casa Blanca, se alojará en la Sala Azul de la residencia.

Melania Trump agradeció la entrega del árbol a los miembros de la familia Chapman de Silent Night Evergreens, la granja en la que creció el abeto, y ensalzó las condiciones del mismo, al que calificó como "bueno y bonito", una opinión que corroboró su primogénito asintiendo en repetidas ocasiones.

Thank you Silent Night Evergreens in Wisconsin for our beautiful tree! @POTUS, Barron & I are excited for Christmas in our new home! pic.twitter.com/so6HVG1st8

— Melania Trump (@FLOTUS) November 21, 2017