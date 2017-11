Donald Trump rechaza el título de 'El personaje del año'

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró hoy que rechazó ser elegido "persona del año" de la revista Time, después de que la publicación le comunicara que "probablemente" sería seleccionado para esa distinción en 2017.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2017