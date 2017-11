Hijas de Trump y de Clinton defienden el derecho de intimidad de Malia Obama

Ivanka Trump y Chelsea Clinton defendieron hoy el derecho a la intimidad de Malia Obama, hija mayor del expresidente de Barack Obama, después de que varios medios publicaran esta semana imágenes sobre la vida privada de la joven.

La defensa se produjo tras la divulgación de imágenes y un vídeo de Malia Obama, que tiene 19 años y actualmente cursa estudios en la Universidad de Harvard.

"Se debería permitir a Malia Obama la misma privacidad que a sus pares de su misma edad. Ella es una joven adulta y un ciudadano privado, y debería estar prohibido" cualquier intromisión en su vida, afirmó en Twitter Ivanka Trump, la hija mayor del presidente estadounidense, Donald Trump.

Malia Obama should be allowed the same privacy as her school aged peers. She is a young adult and private citizen, and should be OFF limits.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 24, 2017