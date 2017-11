Trump retuitea videos hostiles y discriminantes a los musulmanes

El presidente Donald Trump ha retuiteado una serie de videos antimusulmanes publicados por una política británica de ultraderecha.

El mandatario envió los mensajes el miércoles por la mañana. Los videos fueron publicados originalmente por Jayda Fransen, la segunda al mando del grupo de ultraderecha Britain First.

Las descripciones dicen:

"¡Turba islamista arroja a niño adolescente de un techo y lo mata a golpes!"

"¡Musulmán destruye estatua de la Virgen María!"

"Migrante musulmán golpea a chico holandés en muletas!"

Fransen respondió inmediatamente en Twitter: “¡DONALD TRUMP EN PERSONA HA RETUITEADO ESTOS VIDEOS Y TIENE ALREDEDOR DE 44 MILLONES DE SEGUIDORES! ¡DIOS TE BENDIGA! ¡DIOS BENDIGA A ESTADOS UNIDOS!”

El presidente de Estados Unidos ha intentado vetar el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de ciertos países musulmanes.

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, DONALD TRUMP, HAS RETWEETED THREE OF DEPUTY LEADER JAYDA FRANSEN'S TWITTER VIDEOS! DONALD TRUMP HIMSELF HAS RETWEETED THESE VIDEOS AND HAS AROUND 44 MILLION FOLLOWERS! GOD BLESS YOU TRUMP! GOD BLESS AMERICA! OCS @JaydaBF @realDonaldTrump pic.twitter.com/BiQfQkTra9

— Jayda Fransen (@JaydaBF) November 29, 2017