Jared Kushner, yerno de Trump, es interrogado por el FBI

El yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, fue interrogado por el equipo del fiscal especial Robert Mueller acerca del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn.

Ello de acuerdo con una persona familiarizada con la investigación que habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el tema.

La persona dijo que el interrogatorio de Kushner duró 90 minutos o menos, y que en parte tuvo como fin establecer si Kushner tenía alguna información sobre Flynn que pudiera ser exculpatoria.

También señaló que varios testigos de la han sido interrogados sobre lo que saben de Flynn, quien fue obligado a renunciar de su puesto en febrero después que funcionarios concluyeron que les había mentido sobre sus contactos con el embajador ruso.

