LoveArmyForRohingya supera la meta de 1.5 millones de dólares

Hace algunas semanas recibí una “loca” llamada, en la que escuché por primera vez acerca de una situación realmente difícil de creer, pero que a su vez, es 100% real. Te pido que por favor si ya empezaste a leer esto, lo hagas hasta el final, ya que es muy importante que, incluso, sepas todo lo que está pasando. Los Rohingyas son un grupo de personas a los que en su país original, Birmania 🇲🇲, se les han vulnerado los derechos, han asesinado vilmente a personas por la única razón de ser Musulmanes dentro de un país casi totalmente Budista, en un genocidio hace poco, fueron asesinados un poco más de 150,000 Rohingyas, lo que los obligó a salir de su país original, la mayoría de ellos han huido a Cox’s Bazar, ubicada en Bangladesh 🇧🇩, en el continente asiático; todo esto a razón de buscar más oportunidades para tener una vida más normal. En los últimos meses, se han reportado la llegada de mas de 120,000 Rohingyas a Cox’s Bazar, provenientes de Birmania. Ellos, mis pequeños nuevos amigos en la foto, son tan sólo unos pocos de los 1’000.000 de personas que viven en el refugio Rohingya, que se encuentra en Cox’s Bazar. En este refugio, conformado 30% por niños que están por debajo de los 5 años, hacen falta muchísimas cosas, entre ellas: comida, medicamentos, agua potable, condiciones básicas para tener una vida digna, entre otras. Por lo que al recibir esta “loca” llamada, no había forma de no venir hasta aquí, para 1) Informar sobre lo que está pasando, ya que ningún medio habla sobre esto. 2) Juntarnos con Love Army y hacer algo por los Rohingyas. 3) Tener la oportunidad de conocer a personas que en medio del caos, muestran una realidad completamente distinta en cada una de sus sonrisas, como lo podemos ver en la foto. El link para donar está en mi bio… $5, $10, $100 o el valor que sea, puede HACER LA DIFERENCIA, gracias! Y gracias @jeromejarre por hacer esa “loca” llamada, a mis amigos @juanamartinezh y @juanjaramilloe por vivir esto conmigo, a todo el equipo de Love Army por creer en el cambio y a ustedes que nos han ayudado amplificando el mensaje y reuniendo en menos de 4 días el total de 1.3 millones de dólares. GRACIAS. #LoveArmyForRohingya

A post shared by Sebastián Villalobos (@sebas) on Nov 30, 2017 at 12:59pm PST