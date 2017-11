Reportan inusual sismo magnitud 4.4 en Delaware; se sintió en Nueva York

La tarde de este jueves se percibió un sismo magnitud 4.4 en la Costa Este de Estados Unidos; un sitio donde estos movimientos son poco frecuentes.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo ocurrió cerca de Dover, Delaware, a las 4:47pm, tiempo del Este. Tuvo una profundidad de siete kilómetros.

El sismo se pudo percibir en ciudades como Baltimore y Maryland, además de en algunas zonas de Nueva York y Nueva Jersey, reportaron usuarios de redes sociales. No se reportaron daños o víctimas.

the great new york city earthquake of 2017. i will never forget. pic.twitter.com/2TyITyXzLd

— Austin Hunt (@AustinHunt) November 30, 2017