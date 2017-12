Hermana de Mark Zuckerberg denuncia acoso sexual en vuelo hacia México

Una nueva víctima de acoso sexual alzó la voz para revelar su experiencia. Se trata de Randi Zuckerberg, hermana mayor de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien fue acosada en un vuelo de primera clase con rumbo a Mazatlán, Sinaloa.

Randi viajaba de Los Ángeles, California, hacia Mazatlán. Contó que desde el primer momento un pasajero del avión comenzó a acosarla verbalmente. "Comenzó a hablar de tocarse y me preguntaba que si alguna vez había fantaseado con la compañera que me acompañaba. También calificaba y comentaba los cuerpos de las mujeres que abordaban el avión. Y muchas más cosas igual de horripilantes y comentarios ofensivos".

La carta publicada por Randi Zuckerberg es un correo electrónico dirigido a las autoridades de la aerolínea Alaska Airlines, donde ocurrió todo y denunció la reacción de los auxiliares de vuelo ante la situación.

"Cuando les comenté a los auxiliares de vuelo, su respuesta fue que ese hombre era un viajero frecuente de Alaska Airlines en esa ruta exacta. Y que ellos ya habían hablado con él sobre ese comportamiento en el pasado, pero que no lo tomara personalmente, simplemente era una persona que tenía filtro. Pasaron unas cuantas veces por mi asiento y le preguntaron de manera muy dulce '¿Te estás comportando?' con una sonrisa y guiños", relata la hermana Zuckerberg.

"Cuando les expliqué que yo estaba extremadamente incómoda, me sugirieron cambiarme de asiento a uno en clase media, hasta el fondo del avión. Algo que estuve a punto de hacer, hasta que me dí cuenta… ¿por qué me tendría que cambiar yo? Yo soy la que está siendo acosada por un pasajero que tiene un historial CONOCIDO por los auxiliares de vuelo. Todo esto pasó antes de que el avión despegara. ¿Por qué una mujer tiene que cambiar asientos en una situación como está? ¿No lo tenían que haber expulsado del avión?", se cuestiona Randi Zuckerberg.

Feeling disgusted & degraded after an @AlaskaAir flight where the passenger next to me made repeated lewd sexual remarks. The flight attendants told me he was a frequent flier, brushed off his behavior & kept giving him drinks. I guess his $ means more than our safety? My letter: pic.twitter.com/xOkDpb0dYU — Randi Zuckerberg (@randizuckerberg) November 30, 2017

La empresaria añade que permaneció el resto del vuelo en el mismo asiento. "Lo ví tomar múltiples bebidas alcohólicas", continúa en su relato. Además, hace hincapié que en un momento hablaron de los escándalos de acoso sexual en las altas esferas de la política estadounidense y del mundo del espectáculo. El pasajero declaró: "estas mujeres millenials simplemente no están dispuestas a ofrecer el trasero para conseguir un trabajo".

Finaliza Randi Zuckerberg: "Estoy furiosa con el pasajero por hacer extremadamente incómodo un vuelo de tres horas. Estoy muy enojada conmigo por no hacer una 'escena' en el momento. Estoy enojada de que él pensó que era apropiado decirme esas cosas, a mí, una completa extraña. Pero estoy más furiosa con Alaska Airlines por conocer y darle a este hombre la plataforma para acosar a mujeres".

Aerolínea se disculpa

También en redes sociales Randi Zuckerberg informó que la aerolínea se puso en contacto con ella. Le informaron que los privilegios de vuelo del pasajero fueron rescindidos. "Están realizando una investigación".