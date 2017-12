Trump niega haber ordenado a Comey que dejara de investigar a Michael Flynn

El presidente Donald Trump lanzó el domingo un nuevo ataque contra la credibilidad de su propio FBI, en respuesta a las revelaciones de que un agente de esa agencia investigadora federal fue expulsado del equipo del fiscal especial Robert Mueller que investiga la intromisión rusa en las elecciones del año pasado debido a varios mensajes de texto en contra de Trump.

El viernes, el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI y accedió a cooperar con la investigación guiada por el fiscal Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016. Trump despidió a Comey como director del FBI en mayo.

Horas antes el domingo, Trump volvió a negar que le haya ordenado al entonces director del FBI James Comey que dejara de investigar a Flynn.

En una serie de tuits, Trump cuestionó la dirección de la agencia federal encargada de la aplicación de la ley y escribió que después de Comey la reputación del FBI está "en Jirones: ¡lo peor de la historia!" y prometió "devolverla a la grandeza". El presidente también retuiteó un mensaje que dijo que el nuevo director del FBI Chris Wray "necesita limpiar la casa".

Trump dijo en otro tuit matutino del domingo: "Nunca le pedí a Comey que dejara de investigar a Flynn. ¡Solo más noticias falsas para cubrir otra mentira de Comey!".

En junio, Comey testificó ante el Congreso que Trump le pidió si podía ver la posibilidad de "dejar ir a Flynn". Comey dijo que la petición fue hecha un día después de que Trump obligara a Flynn a renunciar a su puesto en la Casa Blanca.

El presidente hizo sus comentarios por Twitter el domingo en medio de un renovado enfoque en la investigación de Mueller y la decisión de Flynn de cooperar con la investigación como parte de su acuerdo. Los demócratas afirman que crece la evidencia de coordinación entre el círculo de Trump y la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump tuiteó el domingo: "El papel del agente de la manchada (no, muy deshonesta?) FBI en la investigación sobre Clinton está bajo revisión. Participó en la investigación sobre Clinton". En otro tuit dijo: "¡Ahora todo empieza a tener sentido!".

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters – worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017