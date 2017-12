Trump apoya candidatura de aspirante republicano acusado de abuso sexual

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió hoy finalmente hacer público su respaldo total al polémico aspirante republicano al Senado por Alabama, Roy Moore, a pesar de que el ex juez de la Suprema Corte de su estado enfrenta acusaciones de abuso sexual.

“El rechazo de los demócratas a conceder al menos un voto para el masivo recorte fiscal es una de las razones por las cuales necesitamos al republicano Roy Moore para ganar en Alabama”, escribió Trump esta mañana en su cuenta de Twitter.

“Necesitamos su voto para detener el crimen, la inmigración ilegal, el muro en la frontera, los militares, Pro-vida, asuntos de veteranos, jueces, segunda enmienda y más. No a (Doug) Jones, un títere de Pelosi/Schumer”, remató.

Democrats refusal to give even one vote for massive Tax Cuts is why we need Republican Roy Moore to win in Alabama. We need his vote on stopping crime, illegal immigration, Border Wall, Military, Pro Life, V.A., Judges 2nd Amendment and more. No to Jones, a Pelosi/Schumer Puppet!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2017