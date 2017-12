Impresionantes incendios consumen bosques, edificios y mansiones en California

La zona noroeste de Los Ángeles vive este miércoles una jornada de angustia con cuarto incendios que obligaron a cortar carreteras, cerrar escuelas y a evacuar a miles de personas, tras quemar decenas de edificios, incluidas mansiones millonarias del barrio de Bel Air, en Beverly Hills.

Las condiciones del terreno, muy seco, y la fuerza de los vientos, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, alimentan con fuerza unas llamas que amenazaron el Museo Getty, que se vio obligado a cerrar, tal y como sucedió con un tramo de unos 15 kilómetros de la siempre congestionada Autopista 405.

El fuego alcanzó además varias viviendas del adinerado barrio de Bel Air, incluida una mansión de 30 millones de dólares del magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch, según NBC News, y la densa columna de humo se dejó ver tras el icónico cartel de Hollywood.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, informó en rueda de prensa de que las llamas en el sector de Bel Air se han extendido a 150 hectáreas, lo que triplica la superficie afectada cuando se desató esta pasada madrugada en una zona en la que trabajan 350 bomberos.

Este incendio, que ya superó en total los 11 mil 300 acres, ha obligado a la evacuación de más de 100 mil residentes, causó la destrucción de al menos 30 casas y obligó a docenas de escuelas a permanecer cerradas.

Igualmente, otros tres incendios en el condado de Los Ángeles avanzan con fuerza impulsados por los "Vientos de Santa Ana", propios de esta temporada del año.

El más poderoso comenzó en la tarde del lunes en el condado de Ventura, a unos 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, y ya sobrepasó los 65 mil acres.

Este fuego, que obligó a evacuación de los residentes de más de 50 mil viviendas, llevó a las autoridades locales a decretar el toque de queda para proteger a los residentes y prevenir actos criminales.

Según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura (VCFD), cerca de mil 800 efectivos luchan contra unas llamas que amenazan 12 mil estructuras, aunque más de 150 quedaron ya calcinadas.

Las propicias condiciones climáticas continuarán al menos hasta el viernes sobre la mayor parte de los condados de Los Ángeles y Ventura, proyectó el Servicio Nacional Meteorológico (NWS) de EU

De acuerdo con el NWS, se esperan "condiciones climáticas peligrosas y extremadamente críticas para el fuego a lo largo de una amplia porción del sur de California" .

Robert Welsbie, portavoz del VCFD, aseguró a Efe que enfrentan "condiciones extremadamente difíciles" en el terreno, especialmente por los vientos y el clima seco.

Según el capitán, las dificultades de acceso y la fuerza de las llamas, entre otros factores, han impedido contener el voraz incendio que ya "saltó" la Autopista 101 y llegó a sectores de la costa del Pacífico.

El presidente Donald Trump envió a través de su cuenta de Twitter un mensaje de aliento a los damnificados: "Nuestros pensamientos y oraciones están con cada uno de los afectados por los incendios forestales de California".

Our thoughts and prayers are with everyone in the path of California’s wildfires. I encourage everyone to heed the advice and orders of local and state officials. THANK YOU to all First Responders for your incredible work! https://t.co/g9y9PkB352

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2017