Movimiento #MeToo contra el acoso sexual, es Persona del Año de la revista Time

El movimiento contra el acoso sexual #Me Too (yo también) ha sido designado Persona del Año de la revista Time.

Tras las revelaciones sobre el productor de cine Harvey Weinstein y otros hombres, millones han dado a conocer sus historias acerca del acoso o los ataques sexuales que han sufrido.

El anuncio fue realizado el miércoles en el programa “Today” de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Matt Lauer ante denuncias de acoso.

Otros finalistas fueron el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente chino Xi Jinping y el jugador de fútbol americano profesional Colin Kaepernick.

Here's the winner of the reader poll for TIME's 2017 Person of the Year https://t.co/loUvkpRMUP

— TIME (@TIME) December 6, 2017