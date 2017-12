Países árabes se declaran 'furiosos' ante medida de Trump sobre Jerusalén

Árabes en todo el Medio Oriente reaccionaron furiosos contra la anticipada decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar a Jerusalén como la capital de Israel.

Políticos, activistas y gente común, desde Teherán (Irán) y Ankara (Turquía) hasta Siria, advirtieron que la medida inflamará las pasiones entre los musulmanes de la región y sembrará la inestabilidad y el caos.

Fuentes estadounidenses avisaron que Trump le instruirá al Departamento de Estado a iniciar el largo proceso de mudar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Los funcionarios, que pidieron no ser identificados, dijeron que Trump emitirá una declaración amplia sobre el status de Jerusalén como “la capital de Israel”.

Jerusalén es el lugar más sagrado para los judíos. Pero alberga también el tercer templo más venerado para los musulmanes y lugares sagrados para el cristianismo. La ciudad es el epicentro del conflicto entre los israelíes y palestinos. Cualquier amenaza percibida a los reclamos musulmanes sobre la ciudad ha llevado a violentas protestas en el pasado, tanto en Tierra Santa como en otras partes del mundo islámico.

En Beirut, cientos de refugiados palestinos protestaron en el campamento de refugiados Bourj al-Barajneh, gritando “¡Trump es un loco!”

"Venimos aquí a decirle a Trump que Jerusalén es la capital eterna de Palestina", dijo Nada Adlouni, una refugiada palestina.

Dos diarios libaneses publicaron titulares de portada condenando la anticipada decisión de Trump.

El diario An-Nahar comparó al presidente estadounidense con el ahora fallecido ministro de exteriores británico Arthur Balfour, quien hace cien años emitió una histórica declaración prometiendo que Palestina será un hogar nacional para el pueblo judío.

Dice el titular del diario: "Trump es el Balfour de este siglo, regalando Jerusalén a Israel".

El diario en inglés Daily Star publicó una foto a página entera de la Ciudad Antigua de Jerusalén con el titular: "Con todo respeto señor presidente, Jerusalén es la capital de PALESTINA”.

