Bitcoin no ha reemplazado al efectivo, pero a los inversionistas no les importa

Cuando bitcoin apareció en la conciencia popular hace algunos años, unas cuantas empresas grandes como Dell y Expedia anunciaron que comenzarían a aceptar esta moneda virtual. No obstante, no muchos lo hicieron.

Esto no parece molestar a quienes han comprado bitcoins recientemente y contribuido así a que su precio alcance nuevos récords: el precio de un bitcoin estaba por encima de los 13 mil dólares el miércoles pasado. Estos inversionistas no utilizan sus fichas para comprar computadoras o reservar viajes. Más bien, acumulan bitcoins como si fuera oro virtual, una nueva manera de guardar dinero sin estar bajo el control de algún gobierno o empresa.

“Siempre he sido escéptico con respecto a la idea de competir directamente con los métodos de pago existentes y la posibilidad de remplazarlos”, comentó Steve Lee, quien ha trabajado para Google durante mucho tiempo en San Francisco e invierte en monedas virtuales. “En la actualidad, bitcoin es una opción excelente para ser tu propio banco, pues tiene resueltos casi todos los problemas”.

Una discusión sobre las bondades y las mediocridades de bitcoin puede parecer un debate semántico entre expertos en computadoras, algo de muy poca importancia para el resto del mundo.

No obstante, los gobernadores de varios bancos centrales y algunos ejecutivos de la industria financiera observan con atención este tipo de desacuerdos dentro de la comunidad bitcoin. Mientras experimentan con los conceptos tecnológicos de bitcoin, como el libro mayor para registrar transacciones realizadas con moneda virtual, conocido como cadena de bloques, los titanes de las finanzas monitorean los aciertos y los desatinos de esta moneda virtual.

Muchas grandes instituciones han dicho que esperan integrar la tecnología de cadena de bloques en sus diseños para la infraestructura financiera del mundo en el futuro, y lo más probable es que las lecciones aprendidas con bitcoin ejerzan cierta influencia en esos diseños. “Muchos están interesados, en parte porque creen que se encuentran ante los albores de un nuevo sistema financiero, uno con una estructura muy distinta”, subrayó Neha Narula, directora de la Iniciativa sobre Monedas Digitales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lee no es el único que espera que algún día sea posible utilizar bitcoin para efectuar pagos, aunque cree que lo más probable es que se logre a partir de algún software adicional, no dentro de la misma red de bitcoin. No todos coinciden con Lee.

Muchos empresarios y académicos consideran que las monedas virtuales ganarán terreno únicamente si es fácil y barato enviarlas de un lugar a otro. Estas posturas encontradas han dado pie a que surja toda una serie de competidores de bitcoin, incluida una moneda virtual independiente conocida como bitcoin cash.

No obstante, la visión que ha ido amalgamando cada vez más a la comunidad creada alrededor del bitcoin original gira en torno a las características que lo hacen similar al oro y no a su capacidad de competir con plataformas como PayPal o Western Union. “La gente tiene bitcoins porque es una excelente reserva de valor, quizá la mejor que ha existido en la historia”, explicó Jimmy Song, uno de los desarrolladores del software de bitcoin. “Puedes enviar dinero a África en diez minutos, pero no es el principal motivo para comprarlo”. Los peros del bitcoin La capacidad del sistema de bitcoin es otra limitante.

El software de bitcoin tiene establecida una regla que sólo le permite procesar cinco transacciones por segundo en la red; en comparación, Visa maneja 25 mil transacciones por segundo.

Debido a este cuello de botella, se dividieron bandos de acuerdo con sus motivos para querer bitcoins. Muchos de los primeros seguidores del sistema creyeron que podría ampliarse para manejar más transacciones sin sacrificar su estatus como una materia prima virtual.

Este bando propuso un cambio en las reglas de bitcoin que habría duplicado la capacidad del sistema en noviembre. Sin embargo, Lee y otros inversionistas y programadores temen que si se amplía demasiado rápido la red bitcoin, su independencia podría verse amenazada.

La red es descentralizada debido al diseño inusual de bitcoin, que permite a los usuarios conservar y monitorear los registros de cada transacción realizada sin la intervención de una autoridad central. Muchos aficionados de bitcoin estaban convencidos de que si el número de transacciones aumentaba muy rápido, sólo las empresas grandes contarían con capacidad suficiente para llevar esos registros.

Peor aún, creían que el diseño de bitcoin no le permitiría competir con PayPal ni con Visa, puesto que cada transacción debe registrarse en miles de computadoras por todo el mundo. “Diría que si alguien considera la posibilidad de utilizar bitcoin para efectuar ‘pagos baratos’, lo más seguro es que no sepa mucho sobre ciencias de la computación”, afirmó Ben Davenport, uno de los fundadores de la nueva empresa de moneda virtual BitGo, que se opone a duplicar la red.

Este bando ganó, así que a principios de noviembre le dio carpetazo al plan de duplicar la capacidad de la red. A partir de entonces, quienes están interesados en utilizar monedas virtuales para efectuar pagos comenzaron a analizar a la competencia de bitcoin. Stephen Pair, el director general de BitPay, una empresa nueva que ayuda a otras a recibir pagos con monedas virtuales, señaló que sus clientes están estudiando la posibilidad de utilizar otra moneda que no sea bitcoin. “Si no es posible realizar operaciones comerciales, no puedo imaginar para qué querrán guardar su dinero en bitcoin”, cuestionó Pair.

De cualquier manera, a muchos inversionistas al parecer les conviene el enfoque más cauteloso de bitcoin original.

“No creo que la mayoría de las personas vean a bitcoin como un artículo que pueden comprar porque les ofrecerá las características x, y o z en el futuro”, dijo Song. “La mayoría invierte porque cree que es una buena reserva de valor”. “Si quiere utilizarse como dinero global, no es posible que lo controle un solo banco o país; ni siquiera un grupo pequeño de países o bancos. Si la descentralización quedara comprometida, casi todos los aspectos positivos de bitcoin se esfumarían”. Steve Lee, inversor de monedas virtuales

El nacimiento del bitcoin

Cuando se lanzó bitcoin en 2008, el título del documento que escribió su creador, el misterioso Satoshi Nakamoto, describía a la moneda como un “sistema de efectivo electrónico”.

El software de bitcoin creó una red descentralizada de computadoras a la que puede unirse cualquier persona con acceso a Internet, lo que facilita el envío de bitcoins de un lugar a otro. Además llamó la atención en un principio debido a que se utiliza como efectivo digital anónimo en sitios web del mercado negro.

En comparación con el número de especuladores que compran bitcoin porque no es muy abundante, muy pocas personas han utilizado esta moneda para comprar artículos. El software original de bitcoin también favorece este fenómeno, al haber establecido un límite fijo de 21 millones para los bitcoins que se emitirían.

Datos:

70 % se disparó el precio del bitcoin el mes pasado. Es decir más de 10 veces el precio de una onza de oro.

Aspecto de la oficina de Coinbase, la recién formada compañía de monedas virtuales en San Francisco.

