Familiares de tripulantes del submarino argentino continúan búsqueda a un mes de su desaparición

A un mes de la desaparición de los 44 tripulantes del submarino argentino que se perdió en la costa atlántica, los familiares continúan envueltos en la incertidumbre y reclaman respuestas a un gobierno, el cual ya anunció que no busca sobrevivientes.

Madres, padres, esposas, hijos y hermanos de los marinos desaparecidos mantienen una tensa relación con las autoridades, ya que se sienten maltratados por funcionarios que no enfrentaron ni manejaron con sensibilidad una crisis de esta magnitud.

Desde el gobierno ya anunciaron en varias ocasiones que el presidente Mauricio Macri dará un mensaje y decretará tres días de duelo nacional, lo que no ha ocurrido por las protestas de los familiares que exigen que la búsqueda continúe hasta saber qué pasó.

Los familiares acudieron a la Cámara de Diputados para exigir la creación de una comisión independiente de la Armada que investigue el estado en el que zarpó el submarino y las fallas técnicas que sufrió para deslindar responsabilidades.

“Hagan lo posible y lo imposible porque la búsqueda y la investigación no quede en la nada porque son personas, con hijos, con esposas, pero sobre todo hombres de bien que fueron a proteger nuestro mar”, advirtió la hermana del cabo Daniel Alejandro Polo.

Itatí Leguizamón, esposa del marino Germán Suárez, pidió a los diputados que la desaparición del submarino sea tratada por lo menos una vez a la semana para que sus compromisos con las víctimas no queden en la nada.

Claudio Rodríguez, hermano del maquinista Hernán Rodríguez, denunció “las mentiras” que dijo la Armada desde que desapareció el submarino, las contradicciones y el maltrato de los funcionarios hacia los familiares.

El submarino de la Armada Argentina ARA San Juan dejó de tener contacto el pasado 15 de noviembre y es buscado en la zona del Golfo San Jorge, en la patagónica provincia de Chubut, a casi mil 400 kilómetros de Buenos Aires, ya que fue su última posición reportada.

La nave comenzó su recorrido en Ushuaia, ubicada en el extremo sur del país, y tenía que haber llegado hace dos semanas a Mar del Plata, una ciudad de la costa atlántica que está a 413 kilómetros de Buenos Aires.

Después de varios días de incertidumbre, la Armada confirmó que el 15 de noviembre, tres horas después del último contacto que el submarino tuvo con la base naval, se había registrado una explosión en la zona.

La noticia provocó una conmoción, ya que desde entonces la principal hipótesis es que la nave estalló y no hay sobrevivientes, pero eso no puede confirmarse en tanto no encuentren el submarino que es buscado en un operativo internacional inédito en el que participan 13 países.

