5 proyectos gubernamentales con los que se ha buscado vida extraterrestre 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aceptó la existencia del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, dependiente del Pentágono y al que se le asignaron 22 millones de dólares durante cinco años. ¿El objetivo? Investigar eventos de vida extraterrestre en el espacio.

Uno de los momentos clave de esta investigación, publicada por el periódico The New York Times, fue el video de un "encuentro" inexplicable. En las imágenes de radar se puede escuchar cómo dos pilotos hablar de una "flotilla", mientras persiguen un objeto aparentemente redondo, sin alas, que hacía rotaciones. Aquí un fragmento.

Finalmente, el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas fue cancelado en 2012, tras no haber encontrado "pruebas fehacientes". Sin embargo, fuentes militares aseguraron a NYT que miembros del Pentágono continuaron operando encubierto.

Este no es el primer esfuerzo gubernamental para contactar vida extraterrestre. Otros ejemplos son:

El 16 de noviembre de 1974, científicos como Frank Drake y Carl Sagan, entre otros, enviaron un mensaje desde el radiotelescopio de Arecibo, ubicado en la comunidad del mismo nombre en Puerto Rico.

El envío de este mensaje fue para celebrar la remodelación del radiotelescopio y fue dirigido al cúmulo de estrellas llamado M13, a una distancia de 25 mil años luz.

Contenía números del 1 al 10, información sobre el ADN humano, nuestra ubicación en el Sistema Solar y datos de los humanos en el planeta.

Today is the 43rd Anniversary of the Arecibo Message ▪️ Most Powerful Radio Signal Aimed Into Space pic.twitter.com/DEovAzsYcv

También en 1977, el científico Carl Sagan envió un disco gramófono para acompañar las sondas espaciales Voyager, que fueron lanzadas en 1977 y 1979.

Contenía sonidos e imágenes que retratan la diversidad de la vida y la cultura en la Tierra, esto con el objetivo de dar a conocer la existencia de vida en el planeta a alguna forma de vida inteligente que pudiera leer, entender y descifrar el disco.

Entre los sonidos incluidos se encuentran: saludos en 55 idiomas y pistas musicales de todo el mundo.

This amazing piece from @lightintheattic is perfect for any sci-fi, space or Carl Sagan fan. A 2 CD set & 96 page book with all of the Voyager Golden Record content. Find it at stores like @twistDenver now 🚀👽🖖 #cimsmusic pic.twitter.com/21AVygomfp

— CIMS (@CIMSmusic) December 19, 2017