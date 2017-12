Cámara de Representantes de EU aprueba la gran reforma fiscal de Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes una gran reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, la cual, de ser aprobada por el Senado como se espera, supondrá la primera victoria legislativa del magnate.

Apoyada con 227 votos a favor, todos republicanos, y 203 en contra (los demócratas y 12 votos conservadores), la ley es polémica porque no es habitual que el Congreso aprueba leyes de tanto peso sin un acuerdo bipartidista, ya que se trataría de la primera reforma fiscal desde 1986.

El texto fundamentalmente está dirigido a recortar impuestos a las grandes rentas y las empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco para las compañías de un 35% a un 21%, mientras que genera siete horquillas de pago fiscal para los individuos.

El proyecto de ley, que será votado seguidamente en la Cámara Alta, no deroga el impuesto al patrimonio o el impuesto mínimo alternativo para individuos, ambos objetivos a largo plazo para los republicanos, pero sí aumenta las cantidades de la exención.

Entre los aspectos más controvertidos, más allá de la reducción impositiva a las rentas más altas, la legislación deroga también el mandato de seguro individual requerido por la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama a partir de 2019, y permite la perforación en una parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

Trump, que lleva meses presionando a los republicanos del Congreso para anotarse su primera victoria en el Legislativo tras varios sonados fracasos, podría aprobar una gran reforma tributaria antes de que concluya el año.

Sarah Huckabee Sanders, vocera de la Casa Blanca, aseguró que este martes es un "gran día" para Estados Unidos, después de la decisión de la Cámara de Representantes.

"Hoy es un gran día, no solo para la Casa Blanca, no solo para el Congreso sino también para Estados Unidos", aseguró la portavoz.

Sanders insistió en declaraciones a la cadena Fox News que, tras el voto definitivo de la Cámara Alta, el éxito de la reforma fiscal supondrá "sobre todo un beneficio para la clase media", a pesar de que múltiples análisis independientes afirman que los mayores beneficiados serán las grandes fortunas.

En un tuit posterior, el propio Trump felicitó a los líderes republicanos de la Cámara de Representantes por haber logrado los votos suficientes para pasar la reforma.

"Felicidades a Paul Ryan, Kevin McCarthy, Kevin Brady, Steve Scalise, Cathy McMorris Rodgers y a todos los maravillosos republicanos de la Cámara que votaron a favor de recortar sus impuestos!", expresó el mandatario.

