Mujer quería una liposucción y le amputaron una pierna; denuncia mala praxis

El pasado 6 de junio, Mariela Ayala cumplió 31 años. Como regalo decidió darse una liposucción, sin saber que su vida correría peligro. A tal grado que le tuvieron que amputar una pierna.

Los hechos ocurrieron en Colegiales, un barrio de Buenos Aires, Argentina. La mujer eligió una liposucción de abdomen, con transferencia a glúteos, realizada por un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Sin embargo, días después tuvo que acudir de urgencia al Hospital Churruca, en la misma ciudad, debido a sus fuertes dolores de espalda.

"Empecé a sentirme mal, se me hincharon las piernas y me dolía muchísimo la espalda". Los médicos que la trataron descubrieron que tenía una infección en su cuerpo. "Estuve en coma durante diez días y ellos decían que no podía salir con vida, le decían a mis papás que se despidieran de mí. Eso pasó tres veces", dijo al periódico local Crónica.

En redes sociales, Mariela hizo la denuncia pública de lo que le ocurrió.

Quisiera denunciar públicamente al DR.Carlos calvo de alba,cirujano que me hiso una liposucción abdominal con transferencia a glúteos y casi me cuesta la vida.Me entro un virus que se me generalizó en todo el cuerpo de modo tal que tuvieron que amputarme parte de la pierna dcha. pic.twitter.com/4uBcmYklub — Mariela Ayala (@Mariela32788732) December 11, 2017

La mujer superó el estado de terapia intensiva, sin embargo, despertó sólo para enterarse que había perdido parte de la pierna derecha.

Aunque ahora está asistiendo a rehabilitaciones, Mariela denuncia que el médico le arruinó la vida "física y psicológicamente". La denuncia correspondiente ya fue interpuesta.

Esta era yo, hasta que me crucé con un médico irresponsable que me cago la vida. pic.twitter.com/bMoZTYGZpL — Mariela Ayala (@Mariela32788732) December 11, 2017

