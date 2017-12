Trump ataca al subdirector del FBI por presunto uso de correo para promover campaña

El presidente estadounidense Donald Trump hizo una pausa en sus vacaciones de fin de año para atacar hoy al subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Andrew McCabe, por el presunto uso de un correo electrónico oficial para promover la campaña de su esposa, una política demócrata.

“Además de que su esposa obtuvo todo su dinero de McCabe (un títere de Hillary Clinton), estuvo usando presuntamente su cuenta oficial de correo del FBI para promover su campaña. Obviamente no se puede hacer eso. Eran personas que estaban investigando a Hillary Clinton”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Twitter.

.@FoxNews-FBI’s Andrew McCabe, “in addition to his wife getting all of this money from M (Clinton Puppet), he was using, allegedly, his FBI Official Email Account to promote her campaign. You obviously cannot do this. These were the people who were investigating Hillary Clinton.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2017