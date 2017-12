Así es el 'muñeco espacial' captado por la NASA

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), dio a conocer una imagen tomada por la sonda espacial Dawn de lo que parece ser un muñeco de nieve en uno de los costados del asteroide Vesta.

Sin embargo, se trata de tres impactos en la superficie del asteroide gigante más brillante de todos, el único visible a simple vista.

La imagen capturada por la sonda que tiene como objetivo estudiar dicho asteroide y el planeta enano Ceres, ambos en el cinturón de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, muestra los impactos uno encima del otro, con lo que se forma la figura de un muñeco de nieve.

El círculo de mayor tamaño se encuentra ubicado en la parte inferior, mientras que el más pequeño se encuentra en la parte superior, publicó la agencia espacial estadunidense en su cuenta de Twitter @NASA.

La fotografía fue tomada el 20 de agosto de 2011, a través del filtro claro de la cámara de la sonda espacial Dawn.

Three well-placed impacts stacked this one on the surface of a giant asteroid.https://t.co/aPojj5Mbm5 #WinterSolstice pic.twitter.com/6TLf9b3yxe

— NASA JPL (@NASAJPL) December 21, 2017