La revolución de la energía renovable está sucediendo: James Redford

"Tenemos la tecnología y la economía para combatir al cambio climático y generar energía limpia, solamente falta la voluntad política", es una de las conclusiones a las que llega James Redford con su más reciente documental titulado "Happening: A Clean Energy Revolution", que se estrenó en HBO.

En "Happening: A Clean Energy Revolution", James Redford toma la estafeta de su padre, Robert Redford, en la defensa del medio ambiente. En entrevista para Publimetro, James cuenta que el documental se centra en la evolución -y revolución- de la energía renovable , sus ventajas y una serie de datos desconocidos para la mayoría de estadounidenses.

– Estoy interesado en todos los beneficios de energía limpia. Es bueno para el ambiente porque combate al cambio climático. Pero, para unir a los estadounidenses, es importante entender que los empleos crecerán. Es una economía en expansión.

Cuatro años después de mis primeras investigaciones para este documental, existen 2.5 veces más empleos en el sector de energías renovables que en los combustibles o gas. Esta es una economía en desarrollo, que es buena para el planeta y que el mundo necesita saber.

Por ejemplo, se están construyendo miles de aerogeneradores de energía. Todos necesitan ser instalados y todos van a necesitar mantenimiento por técnicos especializados. De acuerdo a la Oficina del Censo de los Estados Unidos, uno de los empleos que más crecerá en la próxima década será el de técnico de aerogenerador.

Lo mismo pasa con los paneles solares. Se necesitan personas para instalarlos y para darles mantenimiento. Si lo piensas, ni el viento ni el sol se acabarán. Por lo tanto, la necesidad de un técnico calificado es permanente, y será un trabajo estable.

– Hay muchas personalidades. Lo que me interesaba es que sean personas que te sorprendan. Por ejemplo, está el (ex) secretario de Marina, quien le dice a los estadounidenses que gran parte de la energía usada por la Marina proviene de recursos renovables. También tienes a un republicano de Texas, que usa energía eólica.

Para la Marina, usar energía renovable es una ventaja militar, porque ya no dependen de enormes generadores que deben ser transportados, ni tampoco deben llevar grandes convoyes con gasolina o petróleo.

“The Redford Center is telling a new story about our environment. One that inspires us to get into action and maps a clear path toward a future of cleaner energy, air, water and land.” – Robert Redford

Stand with us and donate today. https://t.co/BLcTpmZj8Q pic.twitter.com/MjNhwjdGFs

— Redford Center (@redfordcenter) December 5, 2017