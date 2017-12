Apagón en Disneyland deja a varios atrapados en juegos mecánicos

Disneyland Resort, el gran complejo de ocio situado en la ciudad california de Anaheim (EEUU), sufrió hoy un apagón eléctrico que dejó varias atracciones fuera de servicio en una jornada de importante afluencia al parque, ya que muchas familias disfrutan estos días de sus vacaciones navideñas.

Según informó la cadena ABC, que citó a un portavoz de Disneyland Resort, el corte eléctrico afectó a las áreas de Fantasyland y Mickey's Toontown.

El incidente parece estar causado por un problema con uno de los transformadores de Disneyland Resort, según dijeron los responsables del complejo.

When the ride breaks down @Disneyland #ItsASmallWorld pic.twitter.com/bDoCbsRjav

— Geoff Fienberg (@gfienberg17) December 27, 2017