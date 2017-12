Barack Obama es elegido como el 'hombre más admirado' de EU

El ex presidente de Estados Unidos Barack Obama consiguió ganar por décimo año consecutivo la condición de "hombre más admirado" por los estadounidenses, según el sondeo anual publicado por Gallup. Donald Trump quedó en segundo lugar.

Un 17% de los encuestados escogió al primer presidente negro en la historia del país. Obama ha sido calificado de esta manera durante 10 años seguidos, aunque perdió cinco puntos porcentuales respecto a 2016, su último año en la Casa Blanca.

On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBj

— Barack Obama (@BarackObama) December 25, 2017