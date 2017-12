Congreso 'madruga' a Trump; juicio político inicia el 21 de enero

A un año de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump podría ser destituido. El Congreso votó este miércoles que el juicio político contra el mandatario inicie el 21 de enero, justo cuando cumple un año y un día como mandatario del país. Trump, de 71 años, será el tercer presidente estadounidense en ser sometido a un impeachment.

Los dos casos anteriores son Andrew Jackson (en 1868) y Bill Clinton (en 1998). Ninguno fue destituido, por lo que Donald Trump podría ser el primer presidente removido de su cargo.

La votación ocurre mientras el Comité de Inteligencia del Senado investiga la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Las agencias de inteligencia de EU también buscan los posibles nexos de la campaña Trump con el Kremlin.

Esta investigación es paralela a una realizada por la Cámara de Representantes y a la que dirige el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia, Robert Mueller.

De acuerdo a especialistas, el juicio político a Donald Trump 'se adelantó' por las elecciones legislativas de 2018, previstas para noviembre. Al ser un proceso largo, podría verse interrumpido por la jornada electoral. Al respecto, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, declaró: "No depende de mí decidir cuándo ocurrirá. Lo que espero es que al final tengamos un informe bipartidista. Si es de un solo partido no creo que tenga credibilidad".

En agosto, el periódico The New York Times informó que McConnell mantuvo una acalorada conversación con Trump, en la que este expresó su frustración con el líder republicano por no hacer más para protegerle de las investigaciones en el Congreso.

