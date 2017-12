Grave incendio en edificio de departamentos de Manchester

Varios equipos de bomberos tratan de sofocar un incendio que se ha declarado en el noveno piso de un bloque residencial de doce plantas en la ciudad inglesa de Manchester, informaron hoy las autoridades.

El Servicio contra incendios y de rescate del Gran Manchester explicó en Twitter que ha enviado doce camiones cisterna a apagar el fuego, cuyas causas se desconocen, y advierte a los ciudadanos de que se mantengan apartados de la zona.

La policía local ha confirmado que se han cerrado varias calles colindantes para facilitar la labor de los bomberos.

Imágenes difundidas por internet muestran al menos un apartamento en llamas en el edificio de la calle Joiner, en el barrio Northern Quarter, mientras que algunas personas observan desde la calle.

De momento se desconoce si hay residentes en el interior del edificio o los detalles del incidente.

#Manchester Northern Quarter fire footage appears to show heroic rescue on balcony as flames Πυρκαγια σε πολυκατοικία στο Μαντζεστερ pic.twitter.com/7JLzQTjF5Z

— ΘEMIΣΤΟΚΛ Γ0YΛIΔAKHΣ (@G0ULIDAKIS) December 30, 2017